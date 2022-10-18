Четыре человека получили ножевые ранения в Калифорнии – есть жертвы

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В результате нападений в Калифорнии от ножевых ранений пострадали четыре человека, один из которых скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

По данным полиции, в понедельник утром в городе Лонг-Бич штата Калифорния четыре человека получили ножевые ранения. Одной из жертв была женщина, которую срочно доставили в больницу, где она скончалась. Остальные пострадавшие были госпитализированы с различными травмами, не представляющими угрозы для их жизней.

Подозреваемый в одном из нападений был задержан на месте происшествия, он имел при себе нож. Мотив нападавшего неизвестен, ведется расследование. Известно, что преступник является бездомным.

Жилищный кризис в Лонг-Бич, где средняя стоимость жилья составляет 700 тыс. долларов, усугубляется. Подсчет бездомных в городе в феврале показал, что число людей, живущих на улице или в лагерях, увеличилось на 22%, а число граждан, проживающих в транспортных средствах, увеличилось на 380% по сравнению с 2020 годом.

По данным администрации города, примерно 9 из 10 бездомных в городе – выходцы из Калифорнии.

Фото: www.nbcnews.com