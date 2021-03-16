Четыре человека погибли в результате взрыва газового баллона в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 марта в 13 часов 30 минут в Кармакшинском районе поселке Жосалы в одноэтажном частном жилом доме произошел взрыв газового бытового баллона объемом 27 литров с последующим загоранием и обрушением дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

«Силами ДЧС из-под завалов извлечены 4 трупа: хозяйки дома 1981 г.р., ее сестры 2000 г.р., соседки 2001 г.р. и родственника хозяйки 1999 г.р. До прибытия пожарных подразделений соседями была извлечена из дома и доставлена в больницу соседка 1950 года рождения.

В 15 часов 17 минут пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 144 кв. м, площадь обрушения 46 кв.м. На месте находятся: ДЧС (16 сотрудников и 4 ед. техники), ДП (20 сотрудников и 4 ед. техники), МИО (10 работников и 3 ед. техники), прокуратура (3 сотрудника и 1 ед. техники), БСМП (8 работников и 3 ед. техники), КРЭК (3 работника и 1 ед. техники)», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В 17:05 работы по разбору обрушенных конструкций дома завершены, проводится обследование места пожара. Причина происшествия устанавливается, из Кызылорды прибыла испытательная пожарная лаборатория.







