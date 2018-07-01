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Четыре человека погибли в результате падения самолета в Альпах

30 Июля 2018 00:24 201
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Четыре человека погибли в результате падения самолета в Альпах

БЕРН. КАЗИНФОРМ - В результате падения легкомоторного самолета, который врезался в вершину ледника в швейцарских Альпах, погибли четыре человека. Об этом сообщает The Local.

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Как передает Белта, самолет упал на высоте 3300 м над уровнем моря в районе перевала Дунанд в южном кантоне Вале. Это был четырехместный самолет французского производства, который вылетел из аэропорта города Сьон для прогулочного полета. Получив сообщение, власти отправили спасательные команды на место падения. Они нашли тела пилота и трех пассажиров. Обстоятельства аварии неизвестны, жертвы еще официально не идентифицированы.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия,
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