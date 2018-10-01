Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:50 180
-
-
-
17:36 190
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16:05 264
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:35 201
-
-
-
-
-
-
-
Четыре человека погибли в результате ДТП в Кызылорде
2 Октября 2018 16:47 262
Поделиться:
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Вчера, 1 октября, в Кызылорде возле дачного массива «Эдельвейс» произошла авария, в которой погибли люди, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеМужчина погиб под колесами легковушки в Петропавловске Женщина погибла под колесами авто в Алматы
В результате столкновения автомашин «ВАЗ» и «SNACMAN» погибли три человека.
«Двое людей были доставлены в больницу. Один из них скончался. Назначены соответствующие экспертизы», - сказал заместитель руководителя областного департамента внутренних дел Нурлан Анарбаев.
По фатку ДТП были начаты следственные мероприятия, предусмотренные статьей 345 части 1 УК РК.
Автор: Адилжан Умбет
Фото: скриншот из видео/www.facebook.com/Двд Кызылординской Области
Ключевые слова: ДТП, Кызылординская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Индонезия примет только безналичную иностранную помощь после цунами
- Двое карагандинцев погибли из-за курения в нетрезвом состоянии
- Женщина выпала из окна вместе с ребенком в Семее
- Назойливый таксист-рецидивист наказан в Астане
- Подозреваемый в получении взятки начальник СИЗО в Алматы арестован
- Мужчина погиб под колесами легковушки в Петропавловске
Загрузка...