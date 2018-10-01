Четыре человека погибли в результате ДТП в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Вчера, 1 октября, в Кызылорде возле дачного массива «Эдельвейс» произошла авария, в которой погибли люди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В результате столкновения автомашин «ВАЗ» и «SNACMAN» погибли три человека.

«Двое людей были доставлены в больницу. Один из них скончался. Назначены соответствующие экспертизы», - сказал заместитель руководителя областного департамента внутренних дел Нурлан Анарбаев.

По фатку ДТП были начаты следственные мероприятия, предусмотренные статьей 345 части 1 УК РК.







Автор: Адилжан Умбет





Фото: скриншот из видео/www.facebook.com/Двд Кызылординской Области