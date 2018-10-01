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Четыре человека погибли в результате ДТП в Кызылорде

2 Октября 2018 16:47 262
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Четыре человека погибли в результате ДТП в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Вчера, 1 октября, в Кызылорде возле дачного массива «Эдельвейс» произошла авария, в которой погибли люди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В результате столкновения автомашин «ВАЗ» и «SNACMAN» погибли три человека.

«Двое людей были доставлены в больницу. Один из них скончался. Назначены соответствующие экспертизы», - сказал заместитель руководителя областного департамента внутренних дел Нурлан Анарбаев.

По фатку ДТП были начаты следственные мероприятия, предусмотренные статьей 345 части 1 УК РК.



Автор: Адилжан Умбет



Фото: скриншот из видео/www.facebook.com/Двд Кызылординской Области

 

 

 

 

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Ключевые слова: ДТП, Кызылординская область, Происшествия,
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