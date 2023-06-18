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    00:25, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Четыре человека погибли в результате ДТП, произошедшего на трассе Доссор-Кульсары- Бейнеу в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 17 июня в 16:15 на 10-м километре трассы республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota Camry. В результате столкновения автомобиль Lada Priora загорелся. Водитель Lada Priora, 1992 г.р., и пассажир, 2001 г.р., а также пассажир автомобиля Toyota Camry. 1972 г.р.. погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Toyota Camry. 1971 г.р.. скончался в больнице в результате полученных телесных повреждений. Также два пассажира Toyota Camry с различными телесными повреждениями были доставлены в Макатскую районную больницу.

    Проводится расследование. Назначены необходимые экспертизы.


    Теги:
    Атырауская область ДТП МВД РК Происшествия, ЧС Закон и право Правоохранительные органы
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