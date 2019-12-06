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Четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина в США
6 Декабря 2019 10:14
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ФЛОРИДА. КАЗИНФОРМ – Двое преступников и двое гражданских лиц погибли в результате неудачной попытки вооруженного ограбления ювелирного магазина во Флориде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на abcnews.
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По информации полиции, инцидент произошел в четверг в городе Корал-Гейблс, штат Флорида.
Один сотрудник магазина был ранен, однако сейчас его состояние неизвестно.
После неудавшейся попытки ограбления ювелирного магазина, двое подозреваемых угнали грузовик компании экспресс-доставки UPS, взяв в заложники водителя. Полиция начала преследовать преступников.
В результате завязавшейся перестрелки, погиб водитель грузовика и случайный прохожий. Полицейские застрелили налетчиков.
ФБР руководит расследованием.
Ключевые слова: Происшествия, США,
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