Четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина в США

ФЛОРИДА. КАЗИНФОРМ – Двое преступников и двое гражданских лиц погибли в результате неудачной попытки вооруженного ограбления ювелирного магазина во Флориде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на abcnews.

По информации полиции, инцидент произошел в четверг в городе Корал-Гейблс, штат Флорида.

Один сотрудник магазина был ранен, однако сейчас его состояние неизвестно.

После неудавшейся попытки ограбления ювелирного магазина, двое подозреваемых угнали грузовик компании экспресс-доставки UPS, взяв в заложники водителя. Полиция начала преследовать преступников.

В результате завязавшейся перестрелки, погиб водитель грузовика и случайный прохожий. Полицейские застрелили налетчиков.

ФБР руководит расследованием.