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Четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина в США

6 Декабря 2019 10:14
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Четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина в США

ФЛОРИДА. КАЗИНФОРМ – Двое преступников и двое гражданских лиц погибли в результате неудачной попытки вооруженного ограбления ювелирного магазина во Флориде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на abcnews.

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По информации полиции, инцидент произошел в четверг в городе Корал-Гейблс, штат Флорида.

Один сотрудник магазина был ранен, однако сейчас его состояние неизвестно.

После неудавшейся попытки ограбления ювелирного магазина, двое подозреваемых угнали грузовик компании экспресс-доставки UPS, взяв в заложники водителя. Полиция начала преследовать преступников.

В результате завязавшейся перестрелки, погиб водитель грузовика и случайный прохожий. Полицейские застрелили налетчиков.

ФБР руководит расследованием.

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Ключевые слова: Происшествия, США,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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