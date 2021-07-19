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    10:40, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Четыре человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По данным полиции, смертельное ДТП зарегистрировано 18 июля около 15:00 на трассе Маканчи — Жаланашкөл на территории Урджарского района ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yk-news.kz.

    Участниками ДТП стали три автомобиля: Geely, Kia Sportage и «Лада».

    «От полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 48-летняя супруга и 13-летний сын водителя Geely, а также 47-летняя супруга и 18-летняя дочь водителя «Лада» скончались на месте происшествия, — сообщили в департаменте полиции ВКО. — Оба водителя и пассажир Geely с различными телесными повреждениями госпитализированы».

    Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек».



    Теги:
    Закон и право Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС
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