Четыре человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По данным полиции, смертельное ДТП зарегистрировано 18 июля около 15:00 на трассе Маканчи — Жаланашкөл на территории Урджарского района ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yk-news.kz.

Участниками ДТП стали три автомобиля: Geely, Kia Sportage и «Лада».

«От полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 48-летняя супруга и 13-летний сын водителя Geely, а также 47-летняя супруга и 18-летняя дочь водителя «Лада» скончались на месте происшествия, — сообщили в департаменте полиции ВКО. — Оба водителя и пассажир Geely с различными телесными повреждениями госпитализированы».

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек».



