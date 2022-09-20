Четыре человека погибли в ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Актогайском районе Карагандинской области. Четыре человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 19 сентября в 19:30 в Актогайском районе на автодороге «Алматы-Екатеринбург» в 30 км от поселка Сарышаган. На дороге столкнулись грузовая автомашина марки «МАЗ» и пассажирский автобус «ПАЗ».

В результате ДТП оба водителя и пассажир автобуса от полученных травм скончались на месте, еще один пассажир автобуса скончался в карете скорой помощи.

«На момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров. Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.