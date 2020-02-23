Четыре человека погибли в ДТП на трассе «Самара – Шымкент»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе ДТП на трассе «Самара-Шымкент» погибло четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

На 915 километре трассы «Самара-Шымкент» произошло ДТП с участием автомашины КамАз и «Volkswagen Sharan».

«Автомашина КамАз под управлением 39-летнего водителя выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомашиной «Volkswagen Sharan».

В результате ДТП один пассажир легкового авто получил травмы, а четыре пассажира от полученных травм скончались на месте. Департамент полиции Актюбинской области просит соблюдать ПДД РК», - комментирует пресс-секретарь ДП.