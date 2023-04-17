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Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Апреля 2023, 09:02
Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США Фото: Reuters

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли и несколько получили ранения при стрельбе на вечеринке по случаю дня рождения подростка в Алабаме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

В Дейдвилле, штате Алабама, на дне рождения 16-летнего подростка произошла стрельба. Четыре человека погибли и несколько человек получили ранения. Правоохранительные органы Алабамы ведут расследование.

Причина произошедшего не сообщается. Неизвестно, задержан ли подозреваемый.

Телеканал WRBL-TV проинформировал, что стрельба произошла в танцевальной студии. Большинство жертв – подростки.

«Сегодня утром я скорблю вместе с жителями Дейдвилла и моими соотечественниками в Алабаме. Преступлениям с применением насилия нет места в нашем штате и мы внимательно следим за новостями, которые сообщают правоохранительные органы по мере появления подробностей», – говорится в заявлении губернатора Алабамы Кей Айви, опубликованном в социальных сетях.

Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте со стрельбой, сообщил Белый дом, добавив, что он внимательно следит за ситуацией и поддерживает связь с местными властями и правоохранительными органами, чтобы в случае необходимости оказать им помощь.

Дейдвилл находится на востоке Алабамы, примерно в 57 милях (92 км) к северо-востоку от Монтгомери.


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