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Четыре человека погибли при столкновении двух автомашин в Алматинской области

28 Сентября 2019 19:35
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Четыре человека погибли при столкновении двух автомашин в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Факт ДТП зарегистрирован в Кербулакском районе, где сегодня утром (05:50) на 140 км трассы «Коктал – Сарыозек» произошло столкновение автомашин «Тойота Камри-30» и «Мазда-626», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На месте происшествия погибли трое человек, еще шестеро были доставлены с различными травмами в больницу села Сарыозек. Уже в больнице один из госпитализированных скончался в реанимации. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Расследование ДТП взято в производство областного Департамента полиции.

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Ключевые слова: Алматинская область, ДТП,
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Автор:

Хасан Еспанов

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