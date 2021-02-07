Четыре человека погибли при сходе лавины в штате Юта

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Четыре человека погибли и еще четверо были спасены в результате схода лавины в субботу недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По словам представители местной полиции Меоди Катлер, сообщение о сходе лавины, а также о том, что несколько человек оказались в ее ловушке поступило в объединенное управление полиции города Солт-Лейк-Сити около 11:40 утра в субботу.

Катлер подтвердила, что две группы лыжников - одна группа из трех человек, а другая из пяти, начали кататься на горе одновременно, и власти считают, что лавина была вызвана групповым катанием.

«Четверым из катавшихся лыжников удалось выбраться наружу», - сказала Катлер. Еще четверо, по ее словам, погибли под накрывшей их лавиной. Она добавила, что возраст лыжников колеблется от 20 до 30 лет.

Место, где сошла лавина, является «очень популярным районом катания на лыжах», - отметила Катлер, добавив, что «в последнее время риск схода лавины был очень высок».

Место несчастного случая находится неподалеку от каньона Милл-Крик, примерно в 20 милях к юго-западу от города Солт-Лейк-Сити.

Стоит отметить, что специальный центр штата Юта, отслеживающий сходы лавин еще в субботу утром опубликовал в Twitter предупреждение об «опасных лавинообразных условиях».

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал произошедший с лыжниками инцидент «ужасной трагедией». «Мы благодарны службам быстрого реагирования и другим лицам, которые участвовали в операции по спасению, - написал Кокс в Twitter. - Поскольку сейчас опасность схода лавины высока, пожалуйста, будьте предельно осторожны».

Мэр города Солт-Лейк-Сити Дженни Уилсон отметила в Twitter, что она «убита горем». «Мы глубоко скорбим о гибели людей в результате этого печального инцидента», - написала Уилсон.



