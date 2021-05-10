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    23:35, 09 Май 2021 | GMT +6

    Четыре человека погибли при пожаре в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре произошел пожар в десятиэтажном доме, четыре человека погибли, передает МИА «Казинформ».

    «9 мая 2021 года в 21:02 поступило сообщение о пожаре в Павлодаре по ул.Камзина, 364. В одной из квартир 10-этажного жилого дома на третьем этаже произошел пожар на площади 56 кв.м. В 21 час 30 минут пожар локализован. В ходе разведки были обнаружены 4 трупа. В квартире обнаружен один обгоревший труп женщины, также были найдены один мужчина и женщина с ребёнком с отравлением угарным газом без признаков жизни на лестничной площадке. На месте работают 28 человек и 8 единиц техники и испытательная пожарная лаборатория», - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

    Как отметили в ведомстве, обстоятельства смерти и личности трупов устанавливаются.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Происшествия Павлодарская область
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