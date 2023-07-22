Четыре человека погибли из-за прорыва трубы в торговом центре Москвы

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве, еще девять пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.



«Внутри ТЦ найдены тела погибших, в общей сложности погибли четыре человека», - сказали в экстренных службах.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию.

По данным экстренных служб, все погибшие были женщинами и работали в гипермаркете «Глобус гурмэ». Они находились на минус первом этаже. «В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия. Установление всех причин и обстоятельств произошедшего контролируется. В настоящее время мы располагаем данными о четырех погибших, женщины», - сказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В медицинских службах сообщили о девяти пострадавших. «Количество пострадавших выросло до девяти. Это число может вырасти, медики продолжают оказывать помощь», - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о нескольких десятках пострадавших.

В экстренных службах также сообщили, что два человека получили ожоги. «Ожоги у двух человек, медики оказывают помощь. Три человека заблокированы, к ним направлены сотрудники МЧС», - говорится в сообщении.

По их данным, ведутся поиски еще одного человека на втором этаже. Троих пострадавших госпитализировали.