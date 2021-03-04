Четыре человека отравились угарным газом в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде четыре человека отравились угарным газом. По словам специалистов, причиной стало нарушение правил эксплуатации печного отопления на твердом топливе. В больницу были доставлены 80-летняя бабушка, 43-летняя женщина и два подростка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 марта в 01:45 поступило сообщение об отравлении угарным газом микрорайоне Шахтерский города Караганды. Из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления на твердом топливе получили отравление угарным газом и госпитализированы женщины 1941 и 1978 годов рождения и две девочки, 14 и 17 лет.

Причиной отравления стали щели и неплотности в кирпичной кладке дымохода.

Сейчас обе девочки находятся в областной больнице. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Взрослые отказались от госпитализации.

Для недопущения пожаров гибели и травмирования людей департаментом по ЧС Карагандинской области проводится масштабная агитационно-разъяснительная работа с населением о мерах пожарной безопасности в быту. С начала отопительного периода проведено более 64 тысяч подворовых обходов жилого сектора с охватом свыше 176 тысяч человек. С августа 2020 года в домах многодетных, малоимущих семей установлено 867 датчиков, из них 150 дымовых, 717 угарного газа.

Несмотря на проводимые профилактические работы, от отравления угарным газом без возникновения пожара с начала отопительного периода погибли 2 человека, травмировано 25 человек.

ДЧС Карагандинской области напоминает о соблюдении требований мер безопасности в быту. Рекомендуется регулярно проверять и при необходимости ремонтировать систему отопления. Нельзя эксплуатировать неисправные печи, котлы, электронагревательные и газовые приборы. Рекомендуется прочищать дымоход от скопившейся в нем сажи. Не топить печь с открытыми дверцами, не растапливать печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями, не оставлять печь без присмотра и не поручать следить за топящимися печами детям.

Также спасатели напоминают о необходимости содержания электрических приборов и электропроводки в исправном состоянии, не перегружать электросети.