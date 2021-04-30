Четыре центра лучших медицинских практик создадут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О внедрении инновационных технологий на уровне первичного звена здравоохранения в Жамбылской области в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель Жамбылского областного управления здравоохранения Асет Калиев.

- Асет Аскерович, известно, что в ходе реформирования Таразская станция скорой медицинской помощи получила областной статус. И сегодня, когда бушует эпидемия, работа этой службы особенно актуальна. Как сегодня строится ее деятельность?

- Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) - основное и наиболее сложное звено здравоохранения. Для начала позвольте небольшой экскурс в историю этой службы. Начиная с периода международной конференции по ПМСП в 1978 году в городе Алматы, где был принят исторический документ, получивший название «Великой хартии здравоохранения XX века», с определением базовых принципов развития первичной медико-санитарной помощи и официального признания равного права людей на здоровье - начался целенаправленный подход к развитию первичной медико-санитарной помощи. За эти годы в Казахстане внедрены в жизнь основные принципы Декларации. Через 40 лет в столице Казахстана принята Астанинская декларация ПМСП, провозгласившая прорывные шаги на пути создания нового формата медицины XXI века.

Астанинская декларация подчеркнула важную роль первичной медико-санитарной помощи в продвижении здорового образа жизни, социального и экономического развития и глобальной безопасности.

Согласно государственным программам развития здравоохранения, в Казахстане в последние годы идет направленное развитие и совершенствование первичной медико-санитарной помощи – разукрупнение участков, внедрение практики врача общей практики.

В своем обращении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил: «Первичная помощь должна быть максимально приближенной к людям. Качественные медицинские услуги в полном объеме должны быть доступны всем гражданам независимо от места проживания. Кроме того, в ближайшие годы необходимо увеличить расходы на службу общественного здравоохранения и первичную медицинскую помощь до 60% от общего объема финансирования». Действительно, расходы на службу здравоохранения ежегодно возрастают, но остаётся много не решенных проблем.

- Можете назвать основные проблемы?

- Сейчас первичная медико-санитарная помощь является приоритетом в развитии здравоохранения. Это и внедрение скрининговых программ по основным неинфекционным заболеваниям (артериальная гипертензия, сахарный диабет, онкологические заболевания, глаукома и др.), программа управления заболеваниями, патронажная служба, формированию приверженности у населения здорового образа жизни и так далее.

ПМСП переходит на новую модель работы. В команду врача общей практики входят три медицинские сестры, одна из которых является патронажной, обслуживающей детей до пяти лет. Также в команде семейного врача имеются социальные работники и психологи.

- В чем суть нового формата работы скорой помощи?

- Основной сутью внедрения нового формата работы ПМСП – переход от системы, ориентированной на пациента, конкретно к каждому человеку. Помимо этого, стимулирование населения к формированию здорового образа жизни, участию в программе управления заболеваниями, которая направлена на повышение качества жизни пациентов, страдающих от хронических заболеваний. Нам предстоит большой раздел работы по развитию первичной медико-санитарной помощи, кадровой подготовке, внедрению новых технологий.

Поэтапный переход к организации ПМСП по принципу семейных практик является важнейшим условием построения рациональной модели взаимодействия в системе «семья – врач - сестринский персонал - социальный работник – психолог». Сегодня, можно сказать, одним из ключевых направлений развития системы здравоохранения является развитие центров лучших практик с мультидисциплинарной командой специалистов.

Организация таких центров основана на мировом опыте.

В большинстве систем здравоохранения врач общей практики координирует медицинскую помощь каждому пациенту, что зачастую предполагает не только прием у врачей-специалистов, лечение, но и уход на дому, реабилитацию и социальное обеспечение (социальная терапия), значительную профилактическую работу. При эффективном оказании первичной медицинской помощи улучшаются результаты лечения пациентов, а также повышение качества жизни и снижение стоимости данных услуг.

- Какова роль в этой новой системе медицинских сестер?

- В Казахстане принята программа многоуровневой системы непрерывного образования медицинских сестер - новой формации. Сегодня статус медицинской сестры меняется коренным образом. Наблюдается переход от прежнего статуса «помощник врача» до отдельной независимой практики сестринского дела, отвечающей международным требованиям с расширенными функциями, личной ответственностью.

При правильной организации работы появляется способность самостоятельного решения профессиональных задач, как в составе команды, так и самостоятельно, включая, вопросы обучения приверженности населения к здоровому образу жизни, ответственности за свое здоровье.

Сестринский персонал составляет самую многочисленную категорию работников. А услуги, которые они предоставляют, рассматриваются как ценный ресурс здравоохранения, способный обеспечить потребность населения в доступной, качественной и экономически эффективной медицинской помощи.

- Асет Аскерович, от чего зависит качество медицинской помощи?

- Качество медицинской помощи напрямую зависит от грамотного использования потенциала медицинской сестры. А именно за счет введения новых форм ухода и навыков практической деятельности, а также умения работать с профессиональной информацией, эффективно осваивая и применяя информационные технологии. Чем совершеннее медицинский процесс, тем становится более возможным индивидуальный подход. Это повышает качество обслуживания, а в конечном итоге повышается качество жизни населения и продолжительности жизни.

Хочу отметить, что здравоохранению Жамбылской области большую практическую помощь оказывают специалисты Национальной ассоциации «Primary Health Care» по внедрению центров лучших практик. У нас заключен меморандум по совместному сотрудничеству. Специалисты этой ассоциации провели аудит по организации работы ПМСП, финансово-хозяйственной деятельности, профессиональной подготовке медицинских работников. Помимо этого, проведены мастер-классы по приему пациентов, относящихся к программе управления заболеваниями и универсальной прогрессивной модели патронажных посещений на дому. Проводится обучение специалистов работы в мультидисциплинарной команде, включая, социальных работников и психологов. Организованы семинары, конференции по внедрению новой модели сестринской службы.

В Жамбылской области разработаны Стратегия развития сестринского дела до 2025 года, Дорожная карта по реализации стратегии развития сестринского дела на 2021 - 2025 годы, Дорожная карта по улучшению мобильности и доступности ПМСП населению, в том числе сельскому.

Мы запланировали создание четырех центров лучших практик в нашей области, из них два на районном уровне.

Развитие, внедрение новых технологий в первичной медико-санитарной помощи, прежде всего, направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи, сохранение, улучшение качества жизни, солидарной ответственности граждан за свое здоровье.

- Спасибо за беседу!