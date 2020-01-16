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Четыре центнера нелегально выловленной рыбы изъяли карагандинские полицейские

16 Января 2020 11:35
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Четыре центнера нелегально выловленной рыбы изъяли карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые перевозили более 400 килограммов рыбы без соответствующих документов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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При проведении рейдовых мероприятий сотрудниками отдела полиции Актогайского района в 10 километрах от поселка Шашубай была задержана автомашина марки «Nissan Patrol» под управлением 39-летнего водителя.

При осмотре в багажнике автомашины обнаружено и изъято 6 мешков рыбы общим весом 300 кг. У мужчины не было соответствующих документов на этот улов.



Также сотрудники природоохранной полиции на территории Актогайского района задержали автомашину марки «Toyota Surf» под управлением 29-летнего жителя города Балхаш, который перевозил в багажном отсеке 3 мешка рыбы весом 110 кг. «Задержанный признался в незаконной ловле рыбы. С места отлова изъято 400 метров сети.

По двум фактам начато досудебное расследование по ч.1 ст.335 УК (незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений)», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области




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Ключевые слова: Карагандинская область, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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