11 Мая 2022 22:38

Четыре бронзы завоевали карагандинские тхэквондисты на Сурдлимпийских играх

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Особенные спортсмены из Карагандинской области пополнили копилку сборной Казахстана четырьмя бронзовыми медалями на XXIV Сурдлимпийских играх в Бразилии. Международное первенство среди спортсменов с нарушением слуха проходит в городе Кашиас-ду-Сул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 205 комплектов наград в 21 виде программы борются свыше трех тыс. представителей более чем из 100 стран.

Сурдлимпийцы из Карагандинского региона отличились в тхэквондо. Бронзовыми призёрами стали Аян Абдраш (58 кг), Нурдаулет Жакып (68 кг), Виктор Фрундин (80 кг) и Айжомол Абдиакатова (57 кг).

Спортсменов подготовили тренеры Хабдулла Тулегенов и Руслан Ищанов.

«Карагандинцы показали хорошие результаты и в других видах состязаний. В карате Елена Салмина стала пятой. В плавании Диас Кенжебек занял пятое место (эстафета 4*200 м вольным стилем) и восьмое (200 м на спине), а у Алёны Бирюковой - шестое место (кролевая микс-эстафета) и 13-е (100 м баттерфляй). Тренер спортсменов – Светлана Кучина», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

Команду Карагандинской области возглавлял заместитель руководителя о бластной школы инвалидного спорта Жанат Жумабеков.