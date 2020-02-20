Четыре «бронзы» завоевала команда РК по женской борьбе на чемпионате Азии
НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели на чемпионате Азии стартовали соревнования по женской борьбе. Спортсменки приняли эстафету от «классиков», завершивших выступления 19 февраля. В первый соревновательный день ни одной из представительниц команды Казахстана не удалось выйти в финал, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Бронзового призера чемпионата мира-2019 Валентину Исламову в полуфинале весовой категории до 50 кг остановила японка Михо Игараши (3:5), которая в итоге и стала чемпионкой. Исламова же в схватке за «бронзу» оказалась сильнее вьетнамки Тхи Нгуен - 10:0.
До 50 кг:
1. Михо Игараши (Япония);
2. Деви Нирмала (Индия);
3. Валентина Исламова (Казахстан);
3. Даулетбике Яхшимуратова (Узбекистан).
Также поражение в полуфинале (до 55 кг) потерпела и Марина Зуева. Она выступала в очередной схватке за «бронзу» с участием представительницы команды Казахстана. Против нее боролась Кана Хигашикава, представляющая Японию. Противостояние завершилось победой Марины (8:0) - вторая бронзовая медаль.
До 55 кг:
1. Пинки (Индия);
2. Дунгуун Болармаа (Монголия);
3. Марина Зуева (Казахстан).
Поддержала «бронзовый» вечер команды и Мадина Бакбергенова. Она стала обладательницей третьего места в категории до 59 кг. Для этого ей требовалось одержать победу над Юми Кон из Японии. Мадина со своей задачей справилась уверенно - 2:0.
До 59 кг:
1. Сарита (Индия);
2. Батцэцэг Атланцэцэг (Монголия);
3. Мадина Бакбергенова (Казахстан).
Еще одним противостоянием за бронзовую медаль стала схватка между Эльмирой Сыздыковой с Ариунжаргал Ганбат (Монголия). Матч в категории до 76 кг завершился досрочно. Сыздыкова буквально не оставила никаких шансов своей сопернице.
До 76 кг:
1. Хиро Минагава Сузуки (Япония);
2. Айпери Медеткызы (Кыргызстан);
3. Эльмира Сыздыкова (Казахстан).
Таким образом, по итогам первого соревновательного дня ЧА по женской борьбе в активе команды Казахстана четыре бронзовые медали.
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