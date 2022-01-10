Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Четыре блокпоста установлены на въезде в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Января 2022, 01:12
Четыре блокпоста установлены на въезде в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на въезде в областной центр установлены четыре блокпоста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с проводимой в Атырауской области антитеррористической операцией, введены ограничения на передвижение транспорта по территории области. В настоящее время на въездах в областной центр работают четыре блокпоста и девять мобильных групп. В режиме усиленных мер безопасности работает и Атырауский международный аэропорт. Здесь все пассажиры также проходят тщательную проверку. На блокпостах наряду с документами, удостоверяющими личность граждан, проверяются личные вещи, проводится досмотр транспортных средств», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Напомним, в Атырауской области действует режим ЧП. Соблюдение комендантского часа контролируется полицией, а также специальными мобильными группами.

Ранее сообщалось о том, что ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами. В настоящее время объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме.

Атырауская область   Безопасность   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной