Четыре автомобиля столкнулись в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на пересечении улиц Жамбыла-Букетова столкнулись четыре автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, механические повреждения получили «Ford Focus», «Nissan Primera», «Toyota Camry», «Lada Largus». Пострадавших нет, водители трезвы.

По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении одного из водителей полицейские собрали материал по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств». Материал затем передадут в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения.

Накануне, 13-го сентября, на пересечении улиц Н. Назарбаева и Кизатова тоже столкнулись четыре автомобиля. Как и в сегодняшнем случае, пострадавших нет, все водители трезвые. Материал собрали в отношении двух водителей по той же статье.