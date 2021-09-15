РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:22, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Четыре автомобиля столкнулись в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на пересечении улиц Жамбыла-Букетова столкнулись четыре автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, механические повреждения получили «Ford Focus», «Nissan Primera», «Toyota Camry», «Lada Largus». Пострадавших нет, водители трезвы.

    По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении одного из водителей полицейские собрали материал по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств». Материал затем передадут в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения.

    Накануне, 13-го сентября, на пересечении улиц Н. Назарбаева и Кизатова тоже столкнулись четыре автомобиля. Как и в сегодняшнем случае, пострадавших нет, все водители трезвые. Материал собрали в отношении двух водителей по той же статье.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!