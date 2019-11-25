Четыре автомобиля столкнулись на трассе «Нур-Султан - Петропавловск»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Погодные условия и несоблюдение водителями дистанции стали причиной дорожно-транспортного происшествия на трассе «Нур-Султан – Петропавловск», в котором столкнулись сразу 4 автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жуткое ДТП. Так окрестили видео, выложенное в паблике Kokshevideogram и запечатлевшее аварию на трассе «Нур-Султан- Петропавловск».

Как рассказали в пресс-службе департамента поллиции региона, 24 ноября водитель автомашины «Газель», житель Туркестанской области, двигаясь в направлении города Нур-Султана, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди находящимся автомобилем «КамАЗ», водитель которого проводил дорожные работы по очистке снега с дорожного полотна.

«Далее с «Газелью» столкнулись автомашины марки «Hyundai Accent» и «Toyota Estima», движущиеся в попутном направлении. В результате дорожно – транспортного происшествия в лечебное учреждение доставлен пассажир автомашины «Toyota Estima». Автомашины получили механические повреждения», - отметили в ведомстве.

Полицейские рекомендуют водителям быть предельно внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию, скорость и избегать резкого торможения. Осторожными следует быть и пешеходам, так как в связи с гололедом увеличивается тормозной путь автомобиля.

«По данным метеослужбы, 25 ноября в Акмолинской области местами ожидается метель, поэтому водителям необходимо учитывать погодные условия при выборе скорости, безопасной дистанции и бокового интервала. Снегопад ухудшает видимость, а отрицательная температура приводит к образованию наледи. Ситуация опасная, особенно с учетом того, что не все автомобили сменили резину, в этот период очень высок риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, а также избегать резких маневров и обгона», - предупредил автолюбителей первый заместитель начальника департамента полиции региона полковник полиции Ризахмет Жанбеков.