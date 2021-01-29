Четыре автомобиля поджег житель Риддера, чтобы скрыть кражи из них

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Полиция Восточного Казахстана задержала вора, который поджег автомобили, чтобы скрыть кражи из их салонов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что 29 января в городе Риддере около 03:40 часов на канал 102 поступило сообщение о поджоге автомобилей. По сигналу «Тревога» был поднят личный состав полиции города, организован поиск подозреваемых, на место выехала следственно-оперативная группа.

Около 05:30 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий старшему инспектору административной практики Канату Сапарову на улице Независимости в поле зрения попал подозрительный мужчина с полным пакетом в руках.

«На вопрос полицейского, откуда он идет, мужчина не смог дать вразумительного ответа, как и не смог объяснить содержимое пакета, где находились чужие документы, зеркала заднего вида автомашин, флэшкарты, магнитолы и другое. После инспектором полиции мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств», - пояснили в пресс-службе.

В ходе следственных действий установлено, что 24-летний злоумышленник в позднее время совершил ряд краж из автомашин, припаркованных во дворах домов, и с целью их укрытия поджег 4 автомашины.

В настоящее время владельцы автомашин установлены, жертв и пострадавших нет.

По данному факту проводится досудебное расследование. Предварительная сумма ущерба составляет более 4 млн тенге.