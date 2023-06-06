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    18:21, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Четверым заблудившимся туристам в Заилийском Алатау помогли вернуться домой

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 4 июня в 19 часов 5 минут в дежурно-диспетчерское отделение республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступил вызов о том, что четыре туриста потерялись в горах в Медеуском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «РОСО» МЧС РК.

    Туристы шли по маршруту Кок-Жайляу - пик Кумбель, на обратном пути ушли в сторону ущелья Горельник и заблудились. Телефонная связь с мужчинами была, поэтому они смогли отправить свою геолокацию.

    В 20:00 оперативная группа РОСО в количестве 6 человек, в том числе один кинологический расчет, прибыли в ущелье Горельник и выдвинулись на поиски. В 22 часа 55 минут спасатели МЧС нашли пострадавших. В медицинской помощи никто не нуждался.

    Спасатели напомнили правила походов выходного дня.

    «Перед выходом в горы тщательно изучайте свой маршрут, не ходите по одному, не бросайте товарищей. Основную часть маршрута проходите в первой половине дня, никуда не сворачивайте, не выходите на незнакомые тропы, не сокращайте путь. Если вы потерялись звоните 112 или 8(727)372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение ГУ «РОСО» МЧС РК)», - добавили в пресс-службе.


    Теги:
    Алматы МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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