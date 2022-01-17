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Четверым рыбакам пришли на помощь спасатели ВКО

17 Января 2022 10:00
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Четверым рыбакам пришли на помощь спасатели ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели ПЧ-52 ДЧС ВКО оказали помощь в разыгравшуюся непогоду 4 рыбакам, которые рыбачили на озере Зайсан и из-за неисправности автотранспорта не смогли самостоятельно добраться назад. Трое из них были на автомобиле «Ауди» и по дороге спасатели обнаружили ещё одного на автомобиле «ВАЗ», передает МИА «Казинформ».

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Всех четырех мужчин сотрудники ПЧ-52 на высокопроходимой технике доставили до гостиницы ближайшего населенного пункта, в медицинской помощи они не нуждались.

ДЧС ВКО заблаговременно оповещал население о штормовом предупреждении, однако любители зимней рыбалки проигнорировали сообщение и попали в беду. Спасатели ВКО напоминают: направляясь в путь, заблаговременно изучите погодные условия, ознакомившись с подробностями в мобильном приложении «Дармен». Возьмите в дорогу теплые вещи, трос, зарядите телефон, имейте запас ГСМ, убедитесь в исправности технического средства. При штормовом предупреждении лучше не покидайте населенные пункты. При чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в ВКО в ходе профилактических мероприятий на льду предупреждено 8839 рыболовов.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС  
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