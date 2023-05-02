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Четверым казахстанцам удалось сбежать из рабства в Мьянме – МИД

Автор:  
Серик Сабеков
2 Мая 2023, 19:05
Четверым казахстанцам удалось сбежать из рабства в Мьянме – МИД Фото: mk.ru

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил на брифинге, что сбежавших из рабства в Мьянме казахстанцев доставят в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время на территории «Золотого треугольника», расположенного между Мьянмой и Таиландом, граждане Казахстана часто попадают в трудовое рабство. По имеющейся информации, на месте выявили пять человек», - сказал Айбек Смадияров.

По его словам, в середине апреля этого года один человек обратился к консулу Казахстана в Таиланде и рассказал о том, что пять человек из Казахстана находятся в рабстве в Мьянме. Они добровольно приехали туда на работу.

«У нашего консула, уже вызволившего несколько человек из такой ситуации, есть определенный опыт. Он проконсультировал казахстанцев о способах освобождения из рабства. Компания, которая держала в рабстве наших граждан, находится недалеко от границы. Казахстанцы договорились, что они устроят побег и переправятся через реку на территорию Таиланда, но об этом они предупредили консула в день побега и лишь за полчаса. Чтобы добраться до этого места из Бангкока необходимо проехать около 7 часов на машине. Как только граждане Казахстана покинули территорию компании, за ними началась погоня. Четверым из них удалось переправиться через реку, а пятого задержали охранники компании», - уточнил Айбек Смадияров.

По его словам, четверо сбежавших через 3-4 дня вернутся в Казахстан.

«С остальными в Мьянме уже неделю нет связи. Мы связались с руководством и охранниками этой компании. Они не дают нам однозначных ответов. По имеющейся информации, они попросили 6 млн тенге за каждого человека. Сейчас продолжаются переговоры», - добавил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что казахстанцы, попавшие в трудовое рабство в Мьянме, вернулись домой.


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