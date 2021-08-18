Четверых вахтовиков-нефтяников сняли с поезда сообщением Атырау-Актобе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские сняли с поезда сразу четверых пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

«Транспортными полицейскими с пассажирского поезда сообщением Атырау-Актобе были сняты по акту начальника данного поезда четверо мужчин, которые, находясь в общественном месте, распивали алкогольные напитки и мешали спокойствию пассажиров», - отметил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам, при проверке транспортными полицейскими было установлено, что правонарушителями являются работники вахтового метода одной из нефтяных компаний города Атырау. Возраст правонарушителей - 25, 31, 33 и 49 лет.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у правонарушителей было выявлено состояние алкогольного опьянения «средней» степени.

В отношении пассажиров были составлены административные материалы по ст.440 ч. 1 КоАП РК (За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и наложены административные взыскания в виде штрафа 5 МРП каждому», - резюмировал К. Кобландин.