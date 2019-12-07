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Четверых рыбаков сняли с льдины спасатели на озере Балхаш

7 Декабря 2019 15:14
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Четверых рыбаков сняли с льдины спасатели на озере Балхаш

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС спасли четверых рыбаков, которых унесло на льдинах в озеро Балхаш, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«6 декабря в 14:07 поступило сообщение о том, что в 15 км южнее от села Аколен на озере Балхаш на льдине уносит 4-х человек. В результате откола льда рыбаков унесло в открытое озеро. Льдину с людьми унесло примерно на 10 км от берега. На место выдвинулась оперативная группа подразделений ДЧС Карагандинской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, с пострадавшими постоянно поддерживалась телефонная связь.

«Несмотря на сильную волну, спасатели на аэроходе «Хивус» за короткий промежуток времени обнаружили рыбаков и в 17:35 доставили их на берег», - добавили в пресс-службе.

Спасатели предупреждают об опасности зимних водоемов. Лед на водоемах еще не окреп и опасен, как для пеших переходов, так и для транспортных средств. Не допускается рыбалка и охота в ночное время. Запрещается выход на воду в штормовую погоду.

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Ключевые слова: Карагандинская область,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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