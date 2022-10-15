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Четверых рыбаков ищут в Улытауской области
15 Октября 2022, 13:55

Четверых рыбаков ищут в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Мужчины поехали на рыбалку и перестали выходить на связь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Улытауской области.

«15 октября в 11:10 на пульт оперативного дежурного ДЧС Улытауской области поступило сообщение от родственников мужчин, которые выехали на рыбалку и перестали выходить на связь. Четыре рыбака выехали на машине из Сатпаева 13 октября в район реки Дуылгалы в селе Байконыр Улытауского района», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В предполагаемый район происшествия (расстояние ориентировочно 190 км) на поиск мужчин направили из Жезказгана сотрудников и технику ДЧС Улытауской области. Ведутся поиски.

Ранее сообщалось, что 10 октября на Астанинском водохранилище при ловле рыбы на моторной лодке при неизвестных обстоятельствах пропали двое мужчин, 1972 и 1975 года рождения, жители города Темиртау. Тело первого рыбака нашли 11 октября, тело второго - в 500 метрах от берега, на глубине 1,5 метра в камышистой местности.


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