Четверых пропавших детей разыскали гвардейцы в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел поздно вечером 13 июня. Около 22 часов 30 минут в ЦОУ отдела полиции города Атырау обратилась мать двоих детей. Женщина рассказала, что дети, играясь с соседскими детьми, ушли в неизвестном направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Нацгвардии.

Информацию о пропавших детях сразу же передали всему личному составу стражей правопорядка. Спустя 20-минут войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Назара Избасова и патрульных рядовых Азамата Исмаилова и Бекболата Бейсенбаева заметил схожих по описанию четверых детей недалеко от местного Парка Победы.

Гвардейцы позвонили в ЦОУ г. Атырау, где уточнили номера телефонов родителей детей, а затем передали им малышей.

Свою очередь, родители мальчиков выразили огромную благодарность за своевременно оказанную помощь. За проявленную бдительность военнослужащие поощрены правами командира воинской части 5546.

Это не первый случай, когда бойцы Нацгвардии находят пропавших детей и людей. Так, с начала года гвардейцы воинских частей РгК «Батыс» помогли вернуть десятерых потерявшихся детей.

