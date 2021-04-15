Четверых пропавших детей нашли ночью в теплой остановке в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четверых пропавших детей нашли при патрулировании полицейские столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города Нур-Султана.

Поздним вечером в 22.52 часов на канал 102 поступило сообщение от 43-летней жительницы города о том, что пропали ее несовершеннолетние дети: 10-летний сын и 8-летняя дочь, которые, по ее словам, возможно, ушли с соседскими ребятами. Однако от матери соседских детей заявлений не поступало.

Личный состав был незамедлительно ориентирован на поиски детей, обследованы все места возможного их пребывания.

Около 03.00 часов экипажем автопатруля «Талас» четверо детей были замечены в теплой остановке по проспекту Республики в районе Технопарка. Полицейские доставили подростков в УП района «Сарыарка», где в ходе беседы они назвали вымышленные данные. Установлено, что дети в возрасте 8-ми, 10-ти, 11-ти и 13-ти лет являются теми самыми пропавшими детьми.

Установлено, что четверо детей вышли около 18.00 часов погулять во двор и не вернулись. Вначале заявительница попыталась отыскать детей самостоятельно, а затем женщина решила обратиться в полицию. Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за допущение нахождения детей ночью без сопровождения взрослых.

«В отделение полиции приглашена 65-летняя патронатная мать двух еще нашедшихся мальчиков 11-ти и 13-ти лет. Беспечная мать даже не обращалась в полицию по факту пропажи детей. Ранее дети шесть раз доставлялись в полицию по различным причинам, четыре из которых за нахождение в ночное время без сопровождения законного представителя. В настоящее время материал направлен на заседание Комиссии акимата по вопросу о расторжении патронатного договора за неисполнение должным образом родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей», - рассказала начальник ювенальной полиции ДП г. Нур-Султана Нэлля Дощанова, добавив, что обе семьи взяты на контроль.

Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает об ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей.