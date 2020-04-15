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Четверых подозреваемых в подготовке теракта задержали в Германии

Автор:  
Тимур Дюсекеев
15 Апреля 2020, 16:41
Четверых подозреваемых в подготовке теракта задержали в Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Немецкая полиция в среду арестовала четверых подозреваемых-выходцев из Таджикистана в подготовке теракта, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Полицейские Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии произвели аресты вблизи городов Эссен и Дюссельдорф. Все четверо – члены «Исламского государства», выходцы из Таджикистана.

Четверо задержанных вместе со своим пятым сообщником, который последний год находится за решеткой, поддерживали связи с представителями руководства «Исламского государства» в Афганистане и Сирии, а также получали от них инструкции.

Целями нападений должны были стать учреждения вооруженных сил США в Германии или отдельных лиц. Подозреваемые планировали убийство человека, публично высказывавшего мысли, которые, по их оценке, были критикой ислама.


Германия  
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