Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Группа, подозреваемая в обмане пенсионеров, задержана павлодарскими оперативниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«За последние две недели в павлодарскую полицию с заявлениями о фактах мошенничеств обратились порядка 30 жителей региона, все преклонного возраста.

Их всех обманули по схеме «родственники в беде»: злоумышленники звонили на городские телефоны и убеждали бабушек и дедушек, что попавшим в ДТП родственникам срочно требуются деньги. Пожилые горожане собирали все свои накопленные сбережения и передавали прибывшему курьеру. Задержана преступная группа, подозреваемая в мошеннических действиях. Ими оказались четверо жителей города Павлодара, в возрасте от 19 до 21 года. На данный момент уже установлена их причастность к шести мошенничествам, где путем обмана они завладели 25 млн тенге пенсионеров. У задержанных изъято 3 млн 900 тысяч тенге, которые возвращены двоим потерпевшим», - сообщил начальник УКП ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое находятся под подпиской о невыезде. Полицией проверяется причастность данной группы к аналогичным фактам мошенничеств.

В рамках расследования оперативниками проводятся мероприятия по установлению организаторов указанных преступлений.