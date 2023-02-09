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Четверых иностранцев выдворили из Казахстана за нарушение миграционного законодательства

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Февраля 2023, 19:35
Четверых иностранцев выдворили из Казахстана за нарушение миграционного законодательства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Троих граждан Индии выдворили из РК за нарушение миграционного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года транспортные полицейские привлекли к административной ответственности свыше 120 граждан за нарушение миграционного законодательства Казахстана, из них за нарушение правил пребывания – 86 иностранцев. Об этом рассказал первый заместитель начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов.

По его словам, сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы, при проведение рейдовых мероприятий, были выявлены 19, 21 и 32-летние граждане Индии, нарушившие миграционное законодательство РК, выражавшееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока.

«В отношении иностранных граждан сотрудниками транспортной полиции составлен административный протокол по ч.4 ст.517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения», – отметил Айтуганов.

Аналогичное правонарушение выявлено также на станции Шу при проверке пассажирского поезда сообщением Кокшетау – Кызылорда. В этот раз, в отношении 28-летнего гражданина Таджикистана был составлен административный материал по статье 517 ч.4 КоАП РК.

Решением судов по административным правонарушениям вышеуказанные иностранцы привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан, с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на 5 лет.


Фото: polisia.kz

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