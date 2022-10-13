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Четверых иностранцев выдворили из Казахстана акмолинские полицейские
13 Октября 2022, 17:13

Четверых иностранцев выдворили из Казахстана акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Четверо иностранцев выдворены за пределы страны в ходе ОПМ «Нелегал-2022» в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За три дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2022» сотрудники миграционной службы Акмолинской области составили 174 административных протокола, 98 из них – за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения (статья 517 КРКоАП РК).

Как сообщили в управлении миграционной службы ДП Акмолинской области, за несвоевременное информирование органов внутренних дел о прибывших иностранцах составлено 65 протоколов в отношении принимающих лиц.

Также за привлечение иностранной силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан оштрафованы 11 работодателей. Кроме того, судом принято решение о выдворении в отношении четверых иностранцев и сокращены сроки пребывания в республике Казахстан для 18-ти граждан ближнего и дальнего зарубежья. В ходе ОПМ сотрудниками подразделений криминальной полиции задержаны два уголовных преступника, находящихся в розыске.

ОПМ «Нелегал-2022» проводится на территории региона с 10 по 17 октября с целью выявления лиц, незаконно пребывающих в Казахстан. Принимающие стороны в течение трех рабочих дней должны уведомить отделы миграционной службы о прибывших к ним иностранных гражданах, либо произвести необходимую процедуру на портале eGov, либо через мобильное приложение eQonaq.

Несвоевременное сообщение о прибывших иностранцах влечет административную ответственность по статье 518 КРКоАП.

Фото:polisia.kz



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