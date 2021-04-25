Четверых граждан Узбекистана без ПЦР-справок депортировали из аэропорта Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 24 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 33 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Всего за сутки прибыло 5 126 авиапассажиров. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 19 рейсов, 3 078 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 918 пассажиров;

в аэропорт г. Шымкент – 5 рейсов, 757 пассажиров;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 150 пассажиров;

в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, 223 пассажира.

Кроме того, 24 апреля 2021 года четверо граждан Узбекистана, прибывших авиарейсом Ош – Алматы без ПЦР-справки, были депортированы в аэропорту Алматы.