13 Июля 2022 00:55

Четверых детей в Уральске госпитализировали с признаками отравления

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Родители предположили, что дети отравились арбузом. Но врачи сомневаются, что он стал причиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В областной инфекционной больнице сообщили, что в приемное отделение на скорой помощи с одного адреса утром 12 июля доставили четверых детей в возрасте 1.3, 6, 9 и 10 лет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Поставленный диагноз - острый гастроэнтероколит.

Сейчас врачи устанавливают причину заболевания. У маленьких пациентов сохраняется повышенная температура тела.

- По словам родителей, они ели арбуз девятого июля. Но заболели 11 июля. Первым заболел самый младший, но он арбуз не ел. Поэтому отравление арбузом под большим сомнением. Взяты необходимые анализы, по результатам будет известна причина, - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.