Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Четверых детей в Уральске госпитализировали с признаками отравления
13 Июля 2022 00:55

Четверых детей в Уральске госпитализировали с признаками отравления

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Родители предположили, что дети отравились арбузом. Но врачи сомневаются, что он стал причиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В областной инфекционной больнице сообщили, что в приемное отделение на скорой помощи с одного адреса утром 12 июля доставили четверых детей в возрасте 1.3, 6, 9 и 10 лет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Поставленный диагноз - острый гастроэнтероколит.

Сейчас врачи устанавливают причину заболевания. У маленьких пациентов сохраняется повышенная температура тела.

- По словам родителей, они ели арбуз девятого июля. Но заболели 11 июля. Первым заболел самый младший, но он арбуз не ел. Поэтому отравление арбузом под большим сомнением. Взяты необходимые анализы, по результатам будет известна причина, - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.


Новости по теме
Травостой на площади 50 гектаров загорелся в Акмолинской области
Сильный ветер сорвал крышу сельской школы в СКО
Четверо детей отравились в одном из отелей Алматы
Читайте также
Землетрясение произошло в 349 км от Алматы
Более 800 детей прошли восстановительное лечение в реабилитационном центре в Караганде
Сильный ветер сорвал крышу сельской школы в СКО
Крупную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматы
Травостой на площади 50 гектаров загорелся в Акмолинской области
Около 58% казахстанцев столкнулись с трудностями при лечении во время пандемии
Официальной медицине доверяют 61% казахстанцев - исследование
Дополнительные меры по предотвращению COVID-19 ввели в Алматы
Популярное
1 Кулпытасы 19 века исследуют в Актюбинской области
2 Ограничительные меры по ввозу автомобилей рассматривает Казахстан
3 Тела двух утонувших студентов из Индии ищут в Туркестанской области
4 Подозреваемый в коррупции Болат Алтынбеков задержан в Москве
5 Землетрясение произошло в Жамбылской области

Лента новостей

Архив