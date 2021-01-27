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    21:30, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Четверых детей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ночью произошел пожар в трехэтажного жилом доме. Эвакуировали 16 человек, в том числе четверых детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, людей выводили по лестничному маршу. 16-летнего подростка спасатели вынесли на руках. Ребенка госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

    В подъезде горела входная дверь подсобного помещения на первом этаже. Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня на соседние квартиры.

    Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Окончательную причину и материальный ущерб устанавливают.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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