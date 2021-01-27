21:30, 26 Январь 2021 | GMT +6
Четверых детей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ночью произошел пожар в трехэтажного жилом доме. Эвакуировали 16 человек, в том числе четверых детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, людей выводили по лестничному маршу. 16-летнего подростка спасатели вынесли на руках. Ребенка госпитализировали с признаками отравления угарным газом.
В подъезде горела входная дверь подсобного помещения на первом этаже. Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня на соседние квартиры.
Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Окончательную причину и материальный ущерб устанавливают.