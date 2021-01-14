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Четверых человек спасли при пожаре в жилом доме в Алматинской области

14 Января 2021 21:32
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Четверых человек спасли при пожаре в жилом доме в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области спасли из пожара четверых человек, в том числе двоих маленьких детей в Талдыкоргане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане, микрорайоне Мушелтой, доме 28, произошло возгорание квартиры на четвертом этаже. В ходе оперативно принятых мер по тушению пожара сотрудниками ДЧС Алматинской области из горящей и густо задымленной квартиры были спасены четыре человека, из них двое детей (мужчина 1981 г.р., женщина 1984 г.р., и двое детей 2015 и 2019 г.р.). Дети были госпитализированы в областную и детскую многопрофильную больницы Талдыкоргана с диагнозом: отравление продуктами горения, состояние средней степени тяжести», - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.


Силами ДЧС из задымленного подъезда по лестничному маршу было эвакуировано 15 человек, из них 8 детей, 35 человек эвакуировались самостоятельно.

«В тушении пожара и спасении людей было задействовано 27 сотрудников и 7 единиц техники ДЧС Алматинской области, 10 сотрудников и 4 единицы техники ДП Алматинской области, аварийные и экстренные службы города. Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём при курении», - дополнили спасатели.


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#Алматинская область   #Происшествия   #Видео   #Регионы   #МЧС  
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Автор:

Хасан Еспанов

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