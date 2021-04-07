Четверых без вести пропавших нашли жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поиском пропавших без вести активно занимаются правоохранительные органы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Только за два дня минувших выходных сотрудники криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области установили местонахождение четверых без вести пропавших лиц.

«Возраст пропавших варьируется от 17 до 65 лет, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. – Если говорить о причинах ухода, то они весьма банальны. Это семейные ссоры и бытовые неурядицы».

Так, 56-летний житель областного центра, после очередной ссоры с супругой из-за отсутствия постоянной работы и заработка, вышел из дома и не вернулся. Супруга подала в розыск.

«Спустя несколько дней поисков сотрудники криминальной полиции обнаружили его у знакомых. С мужчиной проведена профилактическая беседа, он вернулся в семью», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

По статистическим данным, с 1 января 2021 года сотрудники департамента полиции Жамбылской области установили местонахождение 37-ми без вести пропавших лиц, уточнили в пресс-службе ведомства.