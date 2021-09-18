Четвертый уровень бюджета: какая работа проводится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сельские округа, аулы, села, поселки, города районного значения перешли на самостоятельный бюджет местного самоуправления, что позволяет местным акимам распоряжаться бюджетными деньгами самостоятельно. Какая работа проводится в части внедрения четвертого уровня бюджета, рассказала руководитель управления отчетности по местным бюджетам Комитета казначейства Министерства финансов РК Базаргуль Балгабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, с января 2018 года сельские округа, аулы, села, поселки, города районного значения перешли на самостоятельный бюджет местного самоуправления.

В Плане нации 100 конкретных шагов Президент страны поручил внедрить самостоятельный бюджет с управлением коммунальной собственности на уровне сельского округа, тем самым расширить полномочия, дать финансовую и экономическую самостоятельность органам местного самоуправления в решении актуальных вопросов местного значения. Более того, и у граждан появляется возможность повлиять на принятие решений через развитие местного самоуправления.

Как отметила руководитель управления отчетности по местным бюджетам Комитета казначейства Министерства финансов РК Базаргуль Балгабаева, предварительно в ряде областей Минфин совместно с Миннацэкономики и акиматами организовал кустовые форумы для акимов областей, районов и сельских округов, чтобы они на местах могли начать работу по внедрению IV уровня бюджета.

Кроме того, доработана интегрированная информационная система казначейства, а также все бизнес-процессы информационной системы «Казначейство-Клиент».

«Свыше пяти тысяч специалистов аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов прошли обучение, им разъяснили механизм работы по самостоятельному ведению бюджетов местного самоуправления, то есть, оказывали практическую и консультативную помощь, в пределах компетенции провели семинары и круглые столы по вопросам планирования и исполнения бюджетов, чтобы в дальнейшем не возникало каких-либо трудностей.

Вся эта работа была проведена с целью качественного и своевременного обслуживания исполнения бюджета, формирования достоверной отчетности, эффективной организации работы с государственными учреждениями. С января 2018 года началось обслуживание IV уровня бюджета», - рассказала руководитель управления Комитета казначейства Базаргуль Балгабаева.

Сельские округа, аулы, села, поселки, города районного значения перешли на самостоятельный бюджет местного самоуправления, что позволяет акимам села, поселка, сельского округа распоряжаться бюджетными деньгами самостоятельно, дает возможность расширить налоговую базу, привлечь граждан для решения вопросов местного значения. Таких округов, как отмечает руководитель управления отчетности по местным бюджетам, насчитывается 2346.

пояснила Б. Балгабаева, доходы напрямую зачисляются в бюджет местного самоуправления - это шесть видов налогов, которые имеют четкую территориальную привязку и по которым акимы могут обеспечить собираемость и неналоговые поступления, такие как доходы от коммунальной собственности, от аренды имущества коммунальной собственности, штрафы и другие.

По информации спикера, с начала текущего года фактические доходы бюджета местного самоуправления составили 106,2 млрд тенге, при плане 169,4 млрд тенге.

«Также акимы сел, поселков, сельских округов могут осуществлять такие расходы, как функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, дошкольное воспитание и обучение, в том числе организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения, освещение улиц в населенных пунктах и так далее. С начала текущего года фактические затраты местного самоуправления составили 98,6 млрд тенге, при плане 176,6 млрд тенге. При этом дефицит (профицит) бюджетов местного самоуправления с начала текущего года составил 7,6 млрд тенге. Все эти доходы и затраты акимы могут самостоятельно планировать и расходовать совместно с собранием местного сообщества», - заключила Базаргуль Балгабаева.