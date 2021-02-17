Четвертый тур чемпионата РК по волейболу проходит в Петропавловске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске проходит IV тур чемпионата Казахстана национальной лиги среди женских команд по волейболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Это последний тур перед решающей «медальной» стадией сезона - плей-офф. По словам судей, игрокам всех восьми команд со всей страны начальный этап дался нелегко. Из-за пандемии спортсмены долгое время не могли тренироваться. Но всё же к итоговому туру на площадке показали хорошую профессиональную игру.

Несмотря на карантинные ограничения, проведение соревнований официально разрешили, поэтому волейболистки сохраняют свой чемпионский настрой, а болельщики следят за ходом встреч онлайн, игры транслируют на спортивном телеканале.

Джахиб Биданов, главный судья IV тура: « Сейчас, сидя дома, все болельщики знают, когда будет игра, реклама идет, и они смотрят дома. Чемпионат Азии будет в мае. Сборная Казахстана должна быть готова к этим соревнованиям. Пройдя этот этап соревнований, я думаю, что игроки не будут терять спортивную форму и будут готовы защищать Казахстан на международной арене».







