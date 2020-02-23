+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 5 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Четвертый смертельный случай зафиксирован от коронавируса в Южной Корее

23 Февраля 2020 10:48
Поделиться:
Четвертый смертельный случай зафиксирован от коронавируса в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В воскресенье Южная Корея сообщила о четвертом смертельном случае от нового коронавируса и о 123 новых заразившихся. Таким образом, число людей с подтвержденным диагнозом составило 556, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YONHAP NEWS AGENCY.

Новости по теме
В ряде провинций Ирана из-за коронавируса отменили занятия
Признаков коронавируса нет: 15 человек под наблюдением в ВКО Коронавирус подтвержден у 18 американцев, эвакуированных с Diamond Princess Основную меру профилактики коронавируса назвала главный санврач Алматы

Три из четырех смертей от коронавируса произошли в больнице Даенам в юго-восточном городе Чхондо, там же был зарегистрирован первый смертельный случай от вируса. Позже стало известно о более 110 заразившихся, включая девять медицинских работников.

По данным корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), из 123 новых случаев 75 связаны с богослужениями в церкви Синчхонджи в юго-восточном городе Тэгу.

KCDC заявил, что поместил более 9000 членов секты на карантин.

По состоянию на утро воскресенья, в Южной Корее выписаны 18 полностью выздоровевших пациентов, у которых был подтвержден диагноз.

Напомним, в пятницу Южная Корея объявила город Тэгу и прилегающий к нему округ Чхондо «зонами особого управления».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Корея, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Раушан Конырбаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив