Четвертый смертельный случай зафиксирован от коронавируса в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В воскресенье Южная Корея сообщила о четвертом смертельном случае от нового коронавируса и о 123 новых заразившихся. Таким образом, число людей с подтвержденным диагнозом составило 556, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YONHAP NEWS AGENCY.

Три из четырех смертей от коронавируса произошли в больнице Даенам в юго-восточном городе Чхондо, там же был зарегистрирован первый смертельный случай от вируса. Позже стало известно о более 110 заразившихся, включая девять медицинских работников.

По данным корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), из 123 новых случаев 75 связаны с богослужениями в церкви Синчхонджи в юго-восточном городе Тэгу.

KCDC заявил, что поместил более 9000 членов секты на карантин.

По состоянию на утро воскресенья, в Южной Корее выписаны 18 полностью выздоровевших пациентов, у которых был подтвержден диагноз.

Напомним, в пятницу Южная Корея объявила город Тэгу и прилегающий к нему округ Чхондо «зонами особого управления».