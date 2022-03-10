Четвертый репатриационный рейс вылетел из аэропорта Катовице в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из Катовице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.​​

«9 марта т.г. в 23:05 ч. по времени г. Нур-Султана из г. Катовице (Польша) в Казахстан вылетел четвертый репатриационный рейс с гражданами РК, эвакуированными из Украины. Ожидается, что самолёт прибудет в г. Нур-Султан.

На борту находятся 155 пассажиров, в том числе семь младенцев», - говорится в публикации пресс-службы МИД РК.

Ранее сообщалось, что четвертый репатриационный рейс вылетел из аэропорта Атырау в Катовице.