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    23:37, 09 Март 2022 | GMT +6

    Четвертый репатриационный рейс вылетел из аэропорта Катовице в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из Катовице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.​​

    «9 марта т.г. в 23:05 ч. по времени г. Нур-Султана из г. Катовице (Польша) в Казахстан вылетел четвертый репатриационный рейс с гражданами РК, эвакуированными из Украины. Ожидается, что самолёт прибудет в г. Нур-Султан.

    На борту находятся 155 пассажиров, в том числе семь младенцев», - говорится в публикации пресс-службы МИД РК.

    Ранее сообщалось, что четвертый репатриационный рейс вылетел из аэропорта Атырау в Катовице.


    Теги:
    Правительство Атырауская область Украина Польша Авиация Политика МИД РК Общество Внешняя политика Казахстана
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