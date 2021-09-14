Четвертый раунд политических консультаций между МИД Казахстана и Португалии прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под совместным председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Ерлана Алимбаева и генерального директора Министерства иностранных дел Португалии Мадалены Фишер состоялся четвертый раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи дипломаты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-португальского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня.

По итогам переговоров достигнуты договоренности об активизации политического диалога и намечены шаги по углублению торгово-экономических и инвестиционных связей двух государств.