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    19:54, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Четвертый раунд политических консультаций между МИД Казахстана и Португалии прошел в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под совместным председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Ерлана Алимбаева и генерального директора Министерства иностранных дел Португалии Мадалены Фишер состоялся четвертый раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи дипломаты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-португальского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня.

    По итогам переговоров достигнуты договоренности об активизации политического диалога и намечены шаги по углублению торгово-экономических и инвестиционных связей двух государств.



    Теги:
    Астана Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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