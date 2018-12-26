Четвертый НПЗ пока строиться не будет - Канат Бозумбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О строительстве четвертого НПЗ еще говорить рано. Об этом заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, подводя итоги работы ведомства за текущий год на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Четвертый НПЗ пока строиться не будет. Потому что «КазМунайгаз» заказал и привлек две мировые компании под руководством рабочей группы Минэнерго и доложил: благодаря проведенной модернизации (НПЗ - прим. авт.) у нас есть хороший запас до 2026-2027 годов точно. Но если мы газифицируем коммунальный транспорт и другие виды транспорта, то это даст нам еще раз экономию где-то от 400 до 500 тыс тонн по дизельному топливу. Это значит, что где-то до 2030 года новые мощности для внутреннего рынка не будут нужны», - пояснил Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов по четвертому НПЗ.

Но при этом министр подчеркнул, что все будет зависеть от темпов роста экономики страны.

«Мы будем жестко мониторить с учетом определенного уровня потребления. Как только потребление основных нефтепродуктов на внутреннем рынке достигнет 10,5 млн тонн, тогда нужно будет принимать решение о строительстве нефтеперерабатывающего завода, понимая, что не менее пяти лет нужно будет... Поэтому по четвертому НПЗ, которое Правительство должно построить, в ближайшие годы решения нет», - добавил Канат Бозумбаев.

Он также остановился на вопросе строительства НПЗ частными инвесторами в Шымкенте и Карагандинской области.

«Что касается планов каких-то частных инвесторов в Шымкенте. Я слышал, в Карагандинской области небольшие НПЗ предполагают строить. В Туркестанской области частный инвестор хочет химический кластер делать, но пока не понятно, как он будет обеспечен сырьем - вы знаете, что падает добыча в Кызылординской области, которая через пару лет сможет обеспечивать только Шымкентский НПЗ. По моему мнению, бурные презентации делаются только для того, чтобы привлечь внимание, инвесторов, привести и так далее. Но это пока сырые проекты, о которых говорить рано, и технологии там для специалистов Минэнерго и отрасли непонятные», - резюмировал Канат Бозумбаев.