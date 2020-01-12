Четвёртый год простаивает новый детский сад в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двухэтажное здание возвели в столице в рамках государственно-частного партнерства, установили карусели, горки, занавесили окна, но учреждение так и не открылось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

Новый детский сад для жилого микрорайона на левом берегу столицы построили 4 года назад. Его должны были посещать местные дети. Построили объект по проекту ГЧП, но передать строение в акимат и запустить работу дошкольного учреждения так и не смогли.

Во дворе заброшенные беседки, качели и горки. Внутри даже уютно, детская мебель, на всех окнах занавески. На первый взгляд садик готов к работе, но это только на первый взгляд.

«Летом возник вопрос. Почему детский сад, который полностью готов, не работает? А если это незаконное строение, то почему не отдадут под другие нужды. Например, нам нужна поликлиника. Все родители собрались вместе, и мы пошли, посмотрели. На самом деле там закрыто. Это здание пустует. Мы ходили туда несколько раз, внутри никого нет», - сказала жительница столицы Айнагуль Сулейменова.

Жители 10 многоэтажных жилых домов и коттеджного поселка, примерно 600 домов, нуждаются в садике. Родители жалуются - по утрам возить детей в другую часть мегаполиса и тратить время на пробки, всё сложнее. В этом районе есть только частные детсады, но за одного ребенка ежемесячно нужно платить около 50 тысяч тенге.

«Этот садик уже стоит 4 года и никак не функционирует, я вожу ребенка аж туда, где Хан Шатыр. Здесь садиков поблизости нет. Мы очень хотим, пожалуйста, чтобы он заработал. - У нас очень много детей, очень. В каждой семье по 2-3 ребенка. - Очень нужен садик, детские учреждения нужны», - сказала жительница Нур-Султана Елена Воробьева.

В городском управлении образования заверили, что причин для беспокойства нет.

«На самом деле это здание длительное время пустовало. В этом году до конца февраля месяца этого года планируется официальное открытие этого детского сада. Это будет государственный детский сад. Он будет стоить для детей от 3 до 6 лет 16 800, а для детей от 2 до 3 лет 14 800 «, - руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения управления образования Ляззат Оразбекова.



