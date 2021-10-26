Четвертый этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы сообщило о начале четвертого этапа в ПМКР - оценка компетенций, который пройдет с 25 октября по 28 ноября т.г. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Данный этап состоит из двух блоков - ассессмент-центра и интервью по компетенциям.

235 кандидатов по итогам предыдущего этапа прошли в четвертый этап.

Ассессмент-центр проходит в офлайн-формате. Он направлен на выявление и оценку у кандидатов определенных компетенций через набор поведенческих индикаторов.

Для кандидатов ассессмент-центр пройдет в офлайн-формате с 25 по 30 октября, затем с 1 по 15 ноября эксперты будут обрабатывать все материалы и готовить персональные отчеты.

Ассессмент-центр направлен на выявление и оценку у кандидатов таких компетенций, как стратегическое мышление, проактивность, управление деятельностью, командное лидерство, убедительность через набор поведенческих индикаторов.

Данный блок оценки компетенций включает в себя групповые и индивидуальные задания, в процессе которых за поведением кандидатов наблюдают сертифицированные эксперты-оценщики – асессоры.

В каждом из названных заданий кандидатам будет необходимо предложить решение актуальной региональной проблемы на основе анализа содержащихся в специальном буклете информационных материалов за строго ограниченное время.

Все процедуры ассессмент-центра проводит команда сертифицированных экспертов-оценщиков Академии госуправления.

По итогам ассессмент-центра к следующему этапу оценки – интервью по компетенциям будут допущены не более 125 кандидатов, показавших наилучшие результаты.

Интервью по компетенциям будет проведено в онлайн-формате посредством индивидуального структурированного интервью с привлечением профессиональных HR-менеджеров c 20 по 28 ноября т.г.

В рамках проекта ПМКР в ходе интервью кандидатам будут задаваться вопросы, позволяющие получить максимально объективное представление об уровне внутренней мотивации кандидатов и компетенций, определяющих их ценностные ориентиры.

По результатам интервью к следующему этапу отбора – собеседованию в Экспертной комиссии будут допущены не более 100 кандидатов, показавших наилучшие результаты.

По итогам отбора будут включены в резерв 50 кандидатов.

Цель Президентского молодежного кадрового резерва - выявление молодых талантов, руководствующихся общественными и государственными интересами.