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Четвертый день тушат пожар на химзаводе в Иллинойсе

Автор:  
Татьяна Кудренок
17 Июня 2021, 16:56
Четвертый день тушат пожар на химзаводе в Иллинойсе

РОКТОН. КАЗИНФОРМ - Пожар на заводе Chemtool Inc. в городке Роктоне в американском штате Иллинойс удалось локализовать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Пожар на химзаводе вспыхнул в понедельник утром, в результате чего были эвакуированы все жители и предприятия в радиусе 1 мили (1,6 км - прим. ред.) от завода. К счастью, десяткам сотрудников, находящихся на тот момент в здании завода, удалось выбраться.

Несмотря на то, что пожар удалось локализовать, он еще не потушен и поэтому приказ об эвакуации остается в силе, заявил начальник пожарной охраны города Кирк Уилсон на пресс-конференции.

Местных жителей обязали не только эвакуироваться, но и в обязательном порядке носить маски из-за опасений по поводу «образовавшихся в результате пожара твердых частиц, которые могут стать легочными раздражителями».

В ходе общения с прессой Уилсон добавил, что пожарные операции и тушение пожара на объекте все еще продолжаются. «Это будет долгий процесс проникновения вглубь этого здания, которое было разрушено пожаром», - сказал он. «Прямо сейчас тушение пожара продолжается; все еще видно дым».

Начальник пожарной охраны подчеркнул, что выброса токсинов в водные пути и систему водоснабжения в Роктоне не происходило.

По его словам, в зоне эвакуации находится около 150 домов. Ожидается, что пожар на заводе продлится несколько дней. На месте происшествия работают более 150-175 пожарных. Причина «катастрофического происшествия» не установлена, добавил Уилсон.

По словам жителей Роктона, расположенного примерно в 15 милях к северу от Рокфорда, недалеко от границы штата с Висконсином, во время пожара они слышали серию взрывов.

«Моя семья и я живем в зоне эвакуации», - поведал CNN один из местных жителей Томас Роллетт. «Мы слышали взрывы сегодня утром. После взрывов дым заполнил все небо». Роллетт также сказал, что первый взрыв прозвучал «как будто кто-то зажег фейерверк приличных размеров».


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