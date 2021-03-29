Четвертый день продолжаются поиски воспитанницы детской деревни в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Четвертый день продолжаются поиски третьей воспитанницы «Детской деревни семейного типа Атамекен» г.Кызылорда Нугмановой Дильды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Кызылординской области.

«Воспитанница «Детской деревни семейного типа Атамекен « г.Кызылорда, 27.08.2004 г.р. Нугманова Дильда Мусабековна 25 марта 2021 года около 02: 00 часов вышла в неизвестном направлении и не вернулась. Приметы: рост 175 см, волосы черные до плеч, челка рыжего цвета. Одета в куртку черного цвета, брюки джинсовые синего цвета, обувь спортивная, белого цвета», - проинформировали на странице Департамента полиции области в Instagram.

Ранее велись поиски трех воспитанниц Детской деревни семейного типа Атамекен. Две пропавшие девочки были найдены.

«В ходе поисково-розыскных мероприятий в отношении несовершенолетних девочек, самовольно оставивших детскую деревню «Атамекен» в г.Кызылорда, вечером 27 марта установлено местонахождение двух из них в городе Алматы. Девочек удалось найти благодаря бдительности наших горожан, грамотной работе полицейских и массовой рассылке ориентировок во все соцсети и СМИ. В настоящее время девочки доставлены в детский дом в г.Алматы. Продолжаются поисковые мероприятия по установлению третьей несовершеннолетней», - говорится в сообщении Управления Криминальной полиции Департамента полиции Кызылординской области.